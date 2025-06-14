محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة



التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع الدكتور فتحى عبد العال ، مدير مديرية الطب البيطري الجديد ، حيث قدم " المحافظ " التهنئة له بمناسبة توليه مهام المديرية، معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، ، ناقش " محافظ دمياط " مع الدكتور عبد العال ملفات عمل المديرية، والخطط الرامية نحو تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، والحفاظ عليها ، وكذلك منظومة العمل بالمجازر ، علاوة على خطة العمل لمكافحة مرض السعار من خلال تطعيم الكلاب الضالة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ولفت " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المحافظة تعمل دومًا على دعم خطط عمل المديريات لتحقيق التكامل و توحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على أرض المحافظة وخدمة أهالي دمياط بكافة المراكز والمدن .