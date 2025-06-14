ميناء دمياط يستقبل 24 سفينه حاويات وبضائع عامه

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20373 طن تشمل : 14702 طن كلينكر و 436 طن أسمنت و 2981 طن يوريا و 1880 طن مولاس و 374 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان الى انه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41224 طن تشمل : 2710 طن حديد و 19890 طن ذرة و 1576 طن خشب زان و 4500 طن خردة و 1700 طن زيت طعام و 7773 طن فول صويا و 2668 طن بضائع متنوعة و 1312 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 407 طن .

بينما اوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 461 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 359 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2914 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55479 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 12745 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2360 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3370 حركة .