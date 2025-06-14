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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 24 سفينه حاويات وبضائع عامه

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20373 طن تشمل : 14702 طن كلينكر و 436 طن أسمنت و 2981 طن يوريا و 1880 طن مولاس و 374 طن بضائع متنوعة .
كما أشار البيان الى انه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41224 طن تشمل : 2710 طن حديد و 19890 طن ذرة و 1576 طن خشب زان و 4500 طن خردة و 1700 طن زيت طعام و 7773 طن فول صويا و 2668 طن بضائع متنوعة   و 1312 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 407 طن .
بينما اوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 461 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 359 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2914 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55479 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 12745 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2360 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3370 حركة .

دمياط ميناء دمياط سفن حاوية

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