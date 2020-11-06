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توك شو

نجلاء بدر ردا على انتقادات الجمهور: أي أم كانت هتعمل كده

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:36 م
الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر
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إسراء صبري
علقت الفنانة نجلاء بدر، على ردود أفعال المشاهدين على مسلسل "لازم أعيش" عندما قامت بإخفاء البهاق عن طريق الماكياج لابنتها، قائلة: أي أم لو كانت مكاني كانت هتعمل كدا.

وأضافت "بدر" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلة: "أنا في الحقيقة مش أم بس حسيت أن أي ؟أم مش هتستحمل تشوف بنتها كدا"، متابعة: أنا مع تصرف الأم في المسلسل جدا..ولكن كان لازم يكون في مرحلة ما أنها توقف فكرة الماكياج والتخفي عند ابنتها".

وأكملت المخرجة مريم أحمدي، أن المشاهد الصعبة في المسلسل لم يم إعادتها، معقبة: كان غريب أن أصعب المشاهد تتاخد من أول مرة، وهم مشهد مواجهة نور لـ حاتم ومشهد صامت بين نور وأمها.

وأوضحت "أن مشهد اعتراف نور لـ حاتم كان الأصعب من حيث النفسية والتنفيذ، معقبة: المشهد دا بيحصل لبنات كتير وهي رايحه تهين نفسها عشان واحد هي بتحبه والمشهد بقى أصعب عشان هي كانت بتكذب على حاتم".


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