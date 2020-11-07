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توك شو

خايفة اتفرج.. جميلة عوض تتحدث عن مسلسل "إلا أنا".. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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إسراء صبري
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها تأثرت كثيرا من ردود أفعال المشاهدين، معقبة: كان بيجيلي رسائل من أطفال عمرهم 13 سنة مبسوطين من المسلسل..ومكنش عندي وقت عشان استمتع بردود الأفعال".

وأضافت "عوض" خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"أنا لحد دلوقتي متفرجتش على المسلسل..خايفة اتفرج على المسلسل وكمان إحنا كنا بنصور وقت عرض المسلسل مكنش في وقت".

وفيما يخص صديقة نور في المسلسل، أوضحت المؤلفة نجلاء الحديني، :"كان لازم نبين أن في ناس معندهمش مشاكل نفسية زي الباقي..كان لازم حد يشوف نور عادي وأنها معندهاش أي مشكلة".

وفيما يخص مشهد لقاء نور وحاتم في المستشفى، قالت:"مكنش مطلوب مني أني اعيط بس في المشهد مقدرتش أسيطر على نفسي وعيطت".

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