الباعة الجائلون يحتلون شوارع حلوان .. والأهالى يستغيثون

شكا المواطن ياسين محمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة حلوان بالقاهرة





ويقول فى رسالته : أن سكان منطقة حلوان بالقاهرة، تحديدا أمام محطة مترو حلوان، يعانون من انتشار الباعة الجائلين وسيطرتهم على الأرصفة بالشارع، ما يعطل حركة السير ويفسد المظهر الحضارى للحى.





وناشد القارئ، المسئولين سرعة التدخل من أجل حل المشكلة.





للتواصل مع القارئ





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



