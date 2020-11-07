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حوادث

لوس أنجلوس.. آخر بعثة دبلوماسية تنتهي من انتخابات للنواب وتبدأ الفرز

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
انتخابات للنواب
انتخابات للنواب
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جودت عيد - محمد زهير
انهت البعثة الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس من استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات .

يأتي ذلك نظرا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن لوس انجلوس، حيث يتاخر توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى ان الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس، تنتهى في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحا بتوقيت لوس انجلوس.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية ودعتها إلى التنسيق مع مؤسّسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع .

كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية ، وتم إجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.

وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية ، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك غدا وبعد غد وفى حالة الإعادة، تجري  أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية  "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية و القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت. 

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