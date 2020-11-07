لوس أنجلوس.. آخر بعثة دبلوماسية تنتهي من انتخابات للنواب وتبدأ الفرز

انهت البعثة الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس من استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات .





يأتي ذلك نظرا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن لوس انجلوس، حيث يتاخر توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى ان الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس، تنتهى في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحا بتوقيت لوس انجلوس.





واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية ودعتها إلى التنسيق مع مؤسّسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع .





كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية ، وتم إجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.



