قرار مدرب.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع منتخب مصر

تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر عن أزمة شارة القيادة في منتخب مصر بعد اعتزال اللاعبين القدامي مع الفراعنة.





وقال صلاح في حواره مع "بي ان سبورتس": "أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب، القرار في النهاية يعود للمدرب".





وتابع: "الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".





وأضاف: "كما قلت هذا القرار يعود إلى المدرب بمفرده، هو من يقرر، وهم كذلك، لا أريد التدخل في شيء حتى لا أثير ضيق أحد".





وسينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.