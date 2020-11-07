AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرز 5 تصريحات لـ محمد صلاح خلال حواره قبل موقعة مان سيتي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في  حوار حصري عبر شاشة "بي إن سبورتس" للحديث عن عدة ملفات سواء تتعلق بفريقه أو بشأن المنتخب المصري.

وفيما يلي نعرض أبرز 5 تصريحات خرج بها مو صلاح من اللقاء قبل موقعة يوم الأحد أمام مانشيستر سيتي.

"بعد خسارة ليفربول من أستون فيلا الفريق عاد من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية، الخسارة كانت صعبة جدًا من الناحية النفسية خاصة أننا أبطال إنجلترا وأوروبا".

"أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي فهم أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".

"مقولة فيرمينو لا يفيد الفريق هذا غير صحيح، روبيرتو أعطى الكثير خلال تواجده مع ليفربول في الأعوام الخمسة الأخيرة، وأيضًا طريقة اللعب نضحي به لأنه يتراجع كثيرًا".

"إصابة فيرجيل فان دايك كانت صعبة بالنسبة لنا، فالفريق يعتمد عليه خاصة أنه يشارك بصفة أساسية خلال المواسم الماضية، الآن لدينا لاعبين صغار ويقدموا مستويات مميزة ونحقق الانتصارات بهم".

"بالنسبة لي مقتنع 100% أننا الأفضل، صحيح يوجد فرق أخرى تنافس، لكن نحن الأقوى ثم يأتي مانشستر سيتي، أما عن المنافسة مقتنع أننا لدينا القدرة على المنافسة فنحن الأبطال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح خارج المنافسة.. تعرف على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وماني يقودان تشكيل ليفربول امام ليدز يوناتيد في الدورى الانجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

بعد إصابة فان دايك وسباعية أستون فيلا.. محمد صلاح: الأهم أننا عدنا للانتصارات

قرار مدرب.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

شيلت عربية سيات.. ليلي علوي تكشف عن موقف محرج تعرضت لها أثناء تقدم شخص لخطبتها

نادر شوقي يكشف أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

كورونا يغزو منزل عدلي القيعي ويصيب نجله

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طنين الأذن.. علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

خذوني عبرة.. شاب مصاب بكورونا يحذر العالم بعد نجاته بأعجوبة | صور