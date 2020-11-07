أمريكا تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة يومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 122 ألفا و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية، متخطية حاجز الـ100 ألف إصابة يومية لليوم الثالث على التوالي.



وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، أن كان قد بلغ أعداد الإصابة اليومية، أمس الجمعة، 121 ألفا و289 حالة.