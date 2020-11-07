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محافظات

إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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مروة فاضل
شهدت اللجان الانتخابية في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، توافدًا من الشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب.

كما شهدت اللجان طوابير من الناخبين في العديد من قرى الباجور للإدلاء بأصواتهم في أولى ساعات التصويت في أول أيام انتخابات النواب.

وشهدت اللجان بوابات تعقيم وكواشف الحرارة مع منع الدخول بدون كمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن انتخابات، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 انطلقت اليوم في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور
إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور

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