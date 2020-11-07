محمد عنتر يقترب من الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي

كشف مصدر مقرب من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال المصدر، إن اللاعب محمد عنتر تحدث مع أمير مرتضى أكثر من مرة للرحيل عن صفوف الزمالك، لأنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي وفرصه في التواجد بالتشكيل الأساسي أصبحت ضعيفة للغاية.





وأضاف المصدر: اللاعب هو من طلب الرحيل عن صفوف الزمالك، وبالفعل دخل في مفاوضات مع المصري البورسعيدي وتم الاتفاق على كل شيء يخص التعاقد حتى المقابل المادي.





وتابع المصدر "ولكن اللاعب طلب من المصري إرسال عرض رسمي للزمالك وسيتم مناقشة الأمر عن طريق مجلسي الإدارة لتصبح مفاوضات رسمية".



