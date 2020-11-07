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رياضة

محمد عنتر يقترب من الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
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القسم الرياضي
كشف مصدر مقرب من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر، إن اللاعب محمد عنتر تحدث مع أمير مرتضى أكثر من مرة للرحيل عن صفوف الزمالك، لأنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي وفرصه في التواجد بالتشكيل الأساسي أصبحت ضعيفة للغاية.

وأضاف المصدر: اللاعب هو من طلب الرحيل عن صفوف الزمالك، وبالفعل دخل في مفاوضات مع المصري البورسعيدي وتم الاتفاق على كل شيء يخص التعاقد حتى المقابل المادي.

وتابع المصدر "ولكن اللاعب طلب من المصري إرسال عرض رسمي للزمالك وسيتم مناقشة الأمر عن طريق مجلسي الإدارة لتصبح مفاوضات رسمية".

وأتم المصدر: محمد عنتر لديه أكثر من عرض محلي، ولكنه يفضل الانتقال إلى صفوف المصري، وخصوصًا في ظل تواجد علي ماهر كمدير فني للفريق البور سعيدي، حيث كان يشارك اللاعب تحت قيادته من قبل بصفوف الأسيوطي "بيراميدز حديثًا " قبل الانتقال إلى صفوف الزمالك.

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