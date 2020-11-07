رئيس البرلمان: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات النزاهة





اكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ان حق الانتخاب هو دستوري يجب على كل مواطن ان يمارس هذا الحق.





واضاف عقب الادلاء بصوته: "كل ناخب يقيم الاداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي واما ان يقوم بتجديد الثقة به او منحها لجديد".





وقال رئيس البرلمان: "الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيادية و النزاهة، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة وتوفير الكواشف الحرارية.





واوضح رئيس البرلمان ان الاجراءات الاحترازية مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق.





و قال رئيس البرلمان ان العلاقة بين الغرفة الثانية " مجلس الشيوخ " و النواب تقوم على التعاون و التنسيق و اضاف " الغرفة الثانية عامل مساعد للنواب في صياغة التشريعات واق الضوابط المنصوص عليها في الدستور.



