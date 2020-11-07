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برلمان

رئيس البرلمان: الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات النزاهة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:34 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي- يوسف سامح

اكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ان حق الانتخاب هو دستوري يجب  على كل مواطن ان يمارس هذا الحق.

واضاف عقب الادلاء بصوته: "كل ناخب يقيم الاداء بدائرته ويقوم بمحاسبة النائب الحالي واما ان يقوم  بتجديد الثقة به  او منحها لجديد". 

وقال رئيس البرلمان: "الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيادية و النزاهة، مشيدا بالاجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة  وتوفير الكواشف الحرارية. 

واوضح رئيس البرلمان ان الاجراءات الاحترازية  مساعدة ومشجعة لكل مواطن لممارسة هذا الحق. 

و قال رئيس البرلمان ان  العلاقة بين الغرفة الثانية " مجلس الشيوخ "  و النواب تقوم على  التعاون و التنسيق و اضاف "  الغرفة الثانية  عامل مساعد للنواب  في صياغة التشريعات واق الضوابط المنصوص عليها في الدستور.

وقد انطلقت صباح  اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 و نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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