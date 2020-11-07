أحمد مرتضى منصور يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب بدائرة ميت غمر.. صور

تفقد أحمد مرتضى منصور عددا من اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمتابعة العملية الانتخابية والتأكد من وجود مندوبي المرشحين باللجان.





وشهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إقبالا شديدا من قبل المسنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى اليوم السبت وغدا الأحد ضمن المرحلة الثانية.





كما شهدت اللجان الانتخابية إجراءات أمنية مشددة وتواجدًا لعناصر من الشرطة النسائية في محيط اللجان الخاصة بالسيدات بمراكز وقرى المحافظة، لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبات خاصة من كبار السن.





كانت اللجان الانتخابية قد شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ بداية فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا على مستوى كل اللجان بدوائر المحافظة وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، حيث جرى منع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية، كما جرى تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات.





كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها في التاسعة من اليوم السبت بأغلب اللجان الفرعية بمقار الانتخابات بمحافظة الدقهلية أمام الناخبين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر وقاموا بالانتظار أمام لجانهم قبل فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم لمرشحهم المفضل بدوائرهم الانتخابية.



