تين شوكي وصوب زراعية.. تفاصيل زيارة وزيرى الزراعة والرى لمحافظة الوادى الجديد

تفقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عدة مشروعات اثناء زيارتهم للوادي الجديد.





وتفقد الوزيران يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع إنتاج التين الشوكي المقام على مساحة 60 فدانا بمركز بلاط،والذي يستخدم فيه أساليب الرى الحديث والطاقة الشمسية .





وأكد القصير، فى بيان له، أن زراعة التين الشوكي من الزراعات التي تنجح في البيئة الصحراوية ذات الموارد المحدودة بالمياه وذلك يناسب طبيعة المحافظة ويتماشي مع خططها في زراعة محاصيل غير مستهلكه للمياه للحفاظ علي الخزان الجوفى.





ومن جانبه، أكد الزملوط، أن المشروع يعد الأول من نوعه بالمحافظة ، موضحا بأن المحافظة وضعت خطط تستهدف فيها إقامة المشروعات الزراعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع ،لافتا إلى أن إنتاج زيت التين الشوكى يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعراَ في الأسواق.





كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشروع الصوب الزراعية للشباب بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة واحد فدان بإجمالى 16 صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة.





وأشاد القصير بالمشروع الذى يعمل بالطاقة الشمسية ويروى بنظام الرى الحديث، مطالبا بالتوسع فى مثل هذه المشروعات الإنتاجية قليلة التكلفة، مؤكدا دعم الوزارة فنيا وعلميا وتيسير كافة التراخيص اللازمة تشجيعا للمزارعين للتوسع فيها.





ومن جانبة قال الزملوط بأن جميع منتجات الصوب الزراعية يتم تجميعها وتسويقها من خلال شادر تم إقامته خصيصا لهذا الغرض بمركز الداخلة، لافتا بأن ذلك يسهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.





وتفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة ، مشروع تحويل 85 بئرا جوفيا لاستخدام الطاقة الشمسية.





وذلك فى إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة للإعتماد على الطاقة النظيفة، لترشيد إستهلاك الطاقة والحفاظ على المخزون الجوفي. حيث استعرض الزملوط ما تم تنفيذه من خطوات بهذا المشروع والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 175.5 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من 60 بئرا حتي الآن، وجاري العمل لتحويل 85 بئرا آخرين والمقرر الإنتهاء منهم بحلول ديسمبر 2021.





وجاء ذلك بعدما تفقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدانا، والذي يضم نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل الأول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، بينما المشروع الثانى هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وأكد وزير الزراعة، أن المشروع ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحا أن الوزارة سوف تقدم كافة اشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الزملوط أن المحافظة تستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.



