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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يُغرِّد بالإنجليزية.. ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:18 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزهما بالانتخابات الرئاسية.

وقال ماكرون في تغريدة فرنسية وأخرى إنجليزية: "لقد اختار الأمريكيون رئيسهم.. تهانينا لـ جو بايدن وكامالا هاريس.. لدينا الكثير لنفعله لمواجهة تحديات اليوم. دعونا نعمل معًا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

وعقب إعلان الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

فيما كتبت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس على حسابها بموقع تويتر: "الانتخابات تتعلق بامور أكبر من جو بايدن ومني. إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للكفاح من أجلها. أمامنا عمل كثير. فلنبدأ".

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