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وزيرة البيئة: اللجان الانتخابية تشهد التزامًا بالإجراءات الاحترازية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 م
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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البهي عمرو
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها صوتت بانتخابات مجلس النواب، اليوم، فى مدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة، موضحة أن الشباب كان يتصدر المشهد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن الشباب أصبح لديهم وعى كبير بما يتم فى العملية السياسية.

وأشارت إلى أن المدرسة التى أدلت بها، كانت ملتزمة بالاجراءات الاحترازية، والجميع كان يرتدى كمامة، وكان هناك تباعد بين الناخب والآخر، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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