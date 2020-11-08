طريقة عمل التيراميسو بالمنزل

التيراميسو أحد الحلويات التي انتشرت مؤخرًا، واشتهرت بشكلها المميز بجانب طعمها الجميل، ونظرًا لارتفاع سعرها في المطاعم مع زيادة تكلفتها إذا تم تحضيرها بوصفتها الأصلية وبمكوناتها الأساسية، سنتعرف معًا على وصفة اقتصادية لتحضير التيراميسو بمكونات بسيطة وغير مكلفة، على طريقة الشيف زينب مصطفى.

- أهم ما يميز وصفة التيراميسو هو تحضيرها بالجبن الماسكاربوني، وحتى نجعل الوصفة اقتصادية وبسيطة نستبدلها بالجبن الكريمي مع الكريم شانتي لتوافرهما بشكل أكبر مع انخفاض ثمنهما.



- وعن الطبقة الأساسية للتيراميسو سنعتمد على الكيك بأي نوع، بدلًا من البسكويت السافويار، وهو ما يجعل الوصفة أبسط وأكثر اقتصادية، ومن الممكن استغلال الكيك المتواجد "البايت" لأنه في العادي سيبلل بخليط القهوة السريعة، مما سيجدد طعمه ليناسب التيراميسو.

- أما عن تزيين التيراميسو فعيلنا استغلال الكاكاو بدلًا من الشوكولاتة المبشورة، والفول السوداني بدلًا من أنواع المكسرات مرتفعة الثمن، اليكم طريقة عمل تيراميسو للشيف زينب مصطفى.



مقادير تيراميسو

بسكوت سافويار حسب الحاجة

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

200 جرام جبنة ماسكربوني أو جبنة كريمي أو قشطة علب

2 ملعقة كبيرة سكر

كاكاو حسب الرغبة

2 صفار بيض

رشة ملح

2 بياض بيض

كريم شانتي حسب الحاجة

طريقة تحضير تيراميسو

* تذاب القهوة في الماء

* يبلل البسكويت في خليط القهوة، ويرص كطبقة في البايركس أو يضاف على البسكويت مباشرة في البايركس

* بالمضرب الكهربي تضرب الجبنة والسكر والكاكاو وصفار البيض وبياض البيض والملح

* يضاف الكريم شانتيه للخليط ويقلب كل الخليط برفق

* تفرد طبقة من خليط الجبنة

* تضاف طبقة أخرى من البسكويت وطبقة من خليط الجبنة

* يزين الوجه بالكاكاو والقشطة، ثم تقدم

