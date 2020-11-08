AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل التيراميسو بالمنزل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
طريقة عمل التيراميسو
طريقة عمل التيراميسو بالمنزل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 التيراميسو أحد الحلويات التي انتشرت مؤخرًا، واشتهرت بشكلها المميز بجانب طعمها الجميل، ونظرًا لارتفاع سعرها في المطاعم مع زيادة تكلفتها إذا تم تحضيرها بوصفتها الأصلية وبمكوناتها الأساسية، سنتعرف معًا على وصفة اقتصادية لتحضير التيراميسو بمكونات بسيطة وغير مكلفة، على طريقة الشيف زينب مصطفى.

- أهم ما يميز وصفة التيراميسو هو تحضيرها بالجبن الماسكاربوني، وحتى نجعل الوصفة اقتصادية وبسيطة نستبدلها بالجبن الكريمي مع الكريم شانتي لتوافرهما بشكل أكبر مع انخفاض ثمنهما.

- وعن الطبقة الأساسية للتيراميسو سنعتمد على الكيك بأي نوع، بدلًا من البسكويت السافويار، وهو ما يجعل الوصفة أبسط وأكثر اقتصادية، ومن الممكن استغلال الكيك المتواجد "البايت" لأنه في العادي سيبلل بخليط القهوة السريعة، مما سيجدد طعمه ليناسب التيراميسو.

- أما عن تزيين التيراميسو فعيلنا استغلال الكاكاو بدلًا من الشوكولاتة المبشورة، والفول السوداني بدلًا من أنواع المكسرات مرتفعة الثمن، اليكم طريقة عمل تيراميسو للشيف زينب مصطفى.

مقادير تيراميسو

بسكوت سافويار  حسب الحاجة
1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
200 جرام جبنة ماسكربوني  أو جبنة كريمي أو قشطة علب
2 ملعقة كبيرة سكر
كاكاو  حسب الرغبة
2 صفار بيض
رشة ملح
2 بياض بيض
كريم شانتي حسب الحاجة

طريقة تحضير تيراميسو

* تذاب القهوة في الماء

* يبلل البسكويت في خليط القهوة، ويرص كطبقة في البايركس أو يضاف على البسكويت مباشرة في البايركس

* بالمضرب الكهربي تضرب الجبنة والسكر والكاكاو وصفار البيض وبياض البيض والملح

* يضاف الكريم شانتيه للخليط ويقلب كل الخليط برفق

* تفرد طبقة من خليط الجبنة

* تضاف طبقة أخرى من البسكويت وطبقة من خليط الجبنة

* يزين الوجه بالكاكاو والقشطة، ثم تقدم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهية و لذيذة.. طريقة عمل بطاطس بالجبن والزيتون

بالرغوة.. طريقة عمل النسكافيه بالحليب

لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة

طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجبن المشكلة

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي

ترشيحاتنا

هل يجوز علاج أختي المريضة من زكاة مالي .. الإفتاء تجيب

ربنا يحفظ الجميع .. لقاء الخميسي تعلن عن نتيجة تحليل كورونا

حث عليها النبي .. آية واحدة قراءتها 5 مرات يوميا يدخلك الجنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

إلغاء القيود من 14 مارس.. السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن العمالة الوافدة

بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو