نشعر بالملل بين الحين والآخر من الأطباق التقليدية التى نتناولها بشكل متواتر والمعروفة فى المجتمع فى المصرى مثل صينية البطاطس والمسقعة و الطواجن الشرقية المختلفة ونكون بحاجة لتجربة أكلة جديدة تمتلك مذاق شهى غيرتقليدى.

إقرأ أيضا طريقة عمل الممبار للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل رول البفتيك فى الفرن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.

مقادير رول البفتيك فى الفرن:

بفتيك

بطاطس

بصل

جزر

كوسه

فلفل ألوان

طماطم

زيت زيتون

ثوم

ملح

فلفل





طريقة عمل رول البفتيك فى الفرن :

- ضعي الزعتروالثوم والبصل في طاسة على النار بها زيت ساخن وقلبي جيدا.

- ابشري الجزر والبطاطس والكوسة وضعيهم فى الطاسة وافردي اللحم بالمطرقة حتى تبقى سهلة اللف.

- ضعي الحشو بداخلها ولفيها جيدا ثم ادهني طاجن الفرن بالقليل من الزيت.

- ضعي شرائح الجزر والبطاطس والكوسة بعد تقطيعها ثم لفائف اللحم ثم بشر الطماطم وادخليها فرن ساخن حتى النضج.