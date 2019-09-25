تعرف على طريقة عمل البفتيك الكداب وتخزينه

مكونات البفتيك الكداب







طريقة تحضير وتخزين البفتيك الكداب







ترغب كل سيدة في تنويع الأطعمة المقدمة لعائلتها بطريقة يومية، واعتدنا جميعًا على تناول البفتيك بشرائح اللحم، ولكن تقدم اليوم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أخرى لعمل البفتيك وهي البفتيك الكداب وكيفية تخزينه، وإليكم الطريقة..1/2 كيلو لحمة مفرومة1 بصلة كبيرة مبشورة2 كوب كبير بقسماط1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة1ملعقة كبيرة بابريكاملحفلفل اسود3 بيضة1 كوب كبير دقيق* وضع البيض والدقيق والبصل والبابريكا والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل على اللحمة المفرومة ويقلب جيدًا.* يشكل الخليط على هيئة أقراص ويوضع في الدقيق ثم البيض والبقسماط.* بعد التتبيل يوضع في طبق فويل ويوضع في الفريزر حتى الاستخدام.* يقلى في زيت ساخن ويقدم مع البطاطس.