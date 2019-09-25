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مرأة

تعرف على طريقة عمل البفتيك الكداب وتخزينه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
قسم المرأة
ترغب كل سيدة في تنويع الأطعمة المقدمة لعائلتها بطريقة يومية، واعتدنا جميعًا على تناول البفتيك بشرائح اللحم، ولكن تقدم اليوم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة أخرى لعمل البفتيك وهي البفتيك الكداب وكيفية تخزينه، وإليكم الطريقة..

مكونات البفتيك الكداب

1/2 كيلو لحمة مفرومة
1 بصلة كبيرة مبشورة
2 كوب كبير بقسماط
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1/2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
1ملعقة كبيرة بابريكا
ملح
فلفل اسود
3 بيضة
1 كوب كبير دقيق

طريقة تحضير وتخزين البفتيك الكداب

* وضع البيض والدقيق والبصل والبابريكا والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل على اللحمة المفرومة ويقلب جيدًا.
* يشكل الخليط على هيئة أقراص ويوضع في الدقيق ثم البيض والبقسماط.
* بعد التتبيل يوضع في طبق فويل ويوضع في الفريزر حتى الاستخدام.
* يقلى في زيت ساخن ويقدم مع البطاطس.

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