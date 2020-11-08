AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطاب النصر| هاريس تهاجم ترامب.. وتؤكد: بايدن سيضمد جراح أمريكا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال "خطاب النصر" إن حماية الديمقراطية الأمريكية يتطلب الكفاح والعمل.

وأضافت أن الانتخابات جرت على مرأى ومسمع من العالم وأن الشعب الأمريكي هو الذي أتى بأناس يشاركون في العملية الديمقراطية أكبر من الذين كانوا موجودين من ذي قبل، قائلة: "روح أمريكا كانت على المحك ولكنكم أتيتم بيوم جديد لأمريكا".

وأوضحت: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات".

وتابعت: "تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة.. ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية.. أرسلتم رسالة واضحة باختياركم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".

وتحدثت عن بايدن قائلة إنه "شخص موحد وجاء للعمل على علاج جراح أمريكا، وهو ذو قلب كبير ويعرف كيف يضمد الجراح من خلال كل ما خسره في حياته".

ويوجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ. 

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية. 

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية. 



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات للمتضررين من زلزال أزمير.. هجوم حاد من المعارضة التركية على أردوغان.. وبايدن يواصل تقدمه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف السعودية

أول إجراء يتخذه بايدن ونائبته هاريس عقب إعلان فوزهما بالانتخابات الأمريكية

جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.. وترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة

أمريكا أكثر الحلفاء المهمين| رئيس الوزراء البريطاني يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة

الرئيس الفرنسي يُغرِّد بالإنجليزية.. ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

فخر ودعم وتحذير.. هكذا علق أوباما بعد فوز جو بايدن برئاسة أمريكا

ترشيحاتنا

اول رد من آسر ياسين بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا (خاص)

بعد الأخذ بالأسباب.. 4 أمور يفعلها المسلم توسع رزقه

هاني مهنى: مينفعش يبقى عندي عمرو موسى وجمال وعلاء مبارك وأدعو بيكا وشاكوش فى زفاف بنتى

أخبار التوك شو .. أميرة كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير.. ولميس الحديدي توجه رسالة قوية بعد فرحة الإخوان بفوز جو بايدن

أنت مطرود| كيف احتفل مشاهير هوليوود برحيل ترامب وفوز بايدن.. صور

بكرة مش إجازة .. تعليم القاهرة تنفي تعطيل الدراسة في مدارسها غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو