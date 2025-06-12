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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلتين، أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية في الساق، تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإصابة اثنين من المواطنين بطلقات نارية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول رفاعي ز. ر. أ، 27 عامًا، عامل، مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى- محمد أ. م. أ، 32 عامًا، عامل، نجل عمومته، ومصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى".

الطرف الثاني:" عبد الله ي. أ. أ، 37 عامًا، صاحب محل عطارة، عصام ف. ص. ح، 45 عامًا، عامل، نجل عمومته، جميع الأطراف يقيمون بذات الناحية بدائرة مركز ساقلتة".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم بحوزة الثاني من الطرف الثاني، وكذلك سلاح آخر بحوزة الأول من نفس الطرف.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالسب والضرب، وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، وذلك على خلفية خلافات قديمة تتعلق بالجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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