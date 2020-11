أردوغان لم يستفق من الصدمة.. زعيم المعارضة أول سياسي تركي يهنئ بايدن برئاسة أمريكا

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، متفوقا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأمر الذي يعد كابوسا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فقد حليفا قويا له تغاضى على كل جرائمه في المنطقة.

ولم يصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي رسالة تهنئة حتى الآن لجو بايدن، الذي طالما وصف أردوغان بالمستبد، وطالب بفرض عقوبات عليه وعلى نظامه.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، هو أول سياسي تركي يهنئ جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في رسالة على تويتر نشرها باللغتين التركية والإنجليزية؛ حسبما ذكر موقع "أحوال" التركي المعارض.

وقال كيليجدار أوغلو، في تغريدته: "أود أن أهنئ جو بايدن على انتخابه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، كما أهنئ كامالا هاريس على منصبها كنائبة للرئيس".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية وتحالفنا الاستراتيجي".

وبحسب وكالة الأناضول الحكومية، تحدث أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مساء السبت، قبيل إعلان فوز بايدن.

وقال مسؤولان تركيان كبيران، الجمعة، إن تركيا مستعدة للعمل مع من يفوز في الانتخابات الأمريكية، على الرغم من الصداقة مع الرئيس دونالد ترامب التي ساعدت البلدين في سلسلة من المشاحنات.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله: "بغض النظر عمن يتم انتخابه، ستتعامل تركيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أي دولة أخرى".

وفي مقابلة أجريت في يناير، أعيد نشرها في أغسطس، وصف بايدن أردوغان بأنه مستبد وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن "تدعم تلك العناصر في القيادة التركية التي لا تزال موجودة وتحصل على المزيد منها، وتشجعها على أن تكون قادرة على مواجهة أردوغان وهزيمته".

وندد نواب حزب الشعب الجمهوري، آنذالك، بتصريحات بايدن ووصفوها بأنها تدخل خارجي في السياسة التركية، بينما وصف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بايدن بأنه "جاهل" بشأن ما قال إنه تعليقات مؤيدة للانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوقع بالانسحاب من شمال سوريا، قال بايدن إن تركيا هي "المشكلة الحقيقية"، وأنه سيجعل أردوغان "يدفع ثمنًا باهظًا لما فعله".

وجدير بالذكر أن ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تربطهما علاقة حميمة؛ ويقول محللون إن العلاقات الثنائية التركية الأمريكية قد تتضرر إذا أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وتعرض تحالف الدولتين للاختبار في السنوات الأخيرة من خلال أحداث مثل علاقات تركيا الوثيقة مع روسيا، وأنشطتها في شرق البحر المتوسط ، وتآكل الحقوق في تركيا، والخلافات حول السياسة السورية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس -400، والذي تقول إنه يمكن أن تستخدمه روسيا لجمع معلومات حساسة عن طائرات إف -35 وأسلحة أخرى لحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، تجنب ترامب فرض العقوبات التي دعا إليها المشرعون الأمريكيون.

Unlike President Trump, I know what it takes to negotiate with Erdoğan. And if I were president, I would make him pay a heavy price for what he has done. pic.twitter.com/vv4P1q7B5S