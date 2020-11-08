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أخبار البلد

قبل ساعة الراحة.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالقناطر.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:21 م
جانب من الاقتراع
جانب من الاقتراع في لجان القناطر الخيرية
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محمود نوفل - صلاح مهدي
واصل الناخبون توافدهم على لجان الاقتراع بالقناطر الخيرية للإدلاء بأصواتهم بعد انتصاف اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قبل الإعلان عن ساعة الراحة التي يحصل عليها القائمون على اللجان الانتخابية.


ويستطيع الناخب الاستعلام عن وجود اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه، من خلال 3 وسائل استعلام، ليتمكن من معرفة رقمه في كشوف الناخبين، ومركز الاقتراع، ولجنته الانتخابية.


والوسائل الثلاثة هي: إما عبر موقع الهيئة الرسمي: www.electaions.eg، أو بإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم (5151)، أو بالاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن  مع أجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة المعنية بالدولة كافة، في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020، على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب.


وتستمر عملية الاقتراع  داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، حيث يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.


وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
قبل ساعة الراحة.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالقناطر.. صور
قبل ساعة الراحة.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالقناطر.. صور

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