AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قره باغ: تدمير عشرات المدارس جراء الحرب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في إقليم قره باغ، لوسيني قره خانيان، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني الأذربيجاني الجاري.

ونقل المركز الإعلامي الرسمي في الجمهورية عن الوزيرة قولها، اليوم الأحد، إنه "نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها جرى تدمير ما يزيد على 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات".

وأضافت: "دُمر القدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي الإقليم". 

وذكرت المسئولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية غير المعترف بها، بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، حرمتهم من حقهم في التعليم.

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سيارات سمايل smile S35 الصغيره في مصر مؤخرا.. صور

كامالا هاريس وزوجها الرجل الثاني.. قصة حب استثنائية من النظرة الأولى.. صور

وزيرة الصحة: الجالسون في المنازل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

صدمة في برشلونة.. غياب نجم الفريق لمدة 5 أشهر

الكاف يحسمها .. لا نية لتأجيل نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك

سامح شكري "يفحم" صحفيا فرنسيا ردا على وجود حجز تعسفي في مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي بدران: 120 إصابة كل دقيقة.. الموجة الثانية من كورونا تهدد أوروبا

قطعوا مسافة 350 كم سيرًا على الأقدام.. وأحدهم تخلص من دواء السكري لعامين| سر رشاقة رحالة الجنوب.. فيديو

حقيقة ظهور سيارات سمايل smile S35 الصغيره في مصر مؤخرا.. صور