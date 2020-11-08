AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير خارجية فرنسا: نكن احترامًا عميقًا للإسلام ونؤمن بأهمية الإمام الأكبر في الدعوة للتسامح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:34 م
وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا في مشيخة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أكد السيد «جان إيف لودريان»، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تكن احترامًا عميقًا للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية، وتأمل أن تشجع وتنمي البحوث وتعاليم الإسلام وحضارته وثقافته والتي تخص مؤسسة الأزهر بشكل مباشر، وأهمية صوت الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الدعوة إلى التسامح والاعتدال.

وأضاف لورديان خلال تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر عقب لقائه مع فضيلة الإمام الأكبر أن المؤمنين المسلمين في فرنسا جزء متكامل من المجتمع الفرنسي، وبإمكانهم أن يمارسوا شعائرهم في مناخٍ محمي من الدولة.

وقال لودريان إن المعركة الوحيدة التي يجب أن نحاربها وبجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هى ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية، ونحن نفرِّق بين الإسلام وهؤلاء المتطرفين، وأن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب. مضيفًا أنه «مع مؤسسة عظيمة مثل الأزهر يجب أن نقاتل ضد هذا الخليط من الكراهية وضلالات المتطرفين الدينية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر اليوم.. الإمام الأكبر يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويؤكد: الأزهر بصدد إطلاق برنامج تعليمي متكامل للتعريف بالإسلام.. والمنظمة العالمية تنظم ورشة عمل لطلاب ليبيا

ماذا قالت المؤسسات الدينية عن وصف الإسلام بالإرهاب؟

وزير الخارجية الفرنسي يمد يده للمسلمين.. رسالة سلام من باريس بعد هجوم نيس

علاقاتنا مع مصر استراتيجية ومهمة.. لورديان من القاهرة: المسلملون الفرنسيون جزء من فرنسا

المسلمون جزء منا .. وزير الخارجية الفرنسي: الحرب لم تنته بعد

وزير خارجية فرنسا يوجه رسالة لمصر والمسلمين

ترشيحاتنا

إنبي يرفض الاستسلام فى صفقة "فادى فريد"

الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.. غدا بدء الحجز وإليك تفاصيل الطرح

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة.. إصابة قوية لـ كريستيانو رونالدو

العروض تنهال على لاعب الزمالك

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : الإساءة للنبي مرفوضة.. وسنلاحق المسيء في المحاكم الدولية

بعد خسارته أمام بايدن.. بلدية القدس تعرض وظيفة على ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج الحموضة الشديدة.. إليك أقوى 5 أطعمة

أقوى مفاجآت بايدن .. البنتاجون في يد امرأة لأول مرة في التاريخ ..تفاصيل وصور

بـ الأوف شولدر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها على إنستجرام