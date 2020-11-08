الأرصاد: أمطار شديدة على هذه المحافظات حتى نهاية الأسبوع

عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية
مع اقتراب غروب شمس يوم الأحد بعد ساعات من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وسط عواصف وأصوات الرعد وأضواء البرق، إثر تعرضها لنوة المكنسة.
وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الرئيسية والجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.
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وشهدت محافظة الإسكندرية، خلال الليلتين السابقتين، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.