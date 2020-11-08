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محافظات

وفقا لخرائط الطقس.. تعرف على مواعيد ومناطق سقوط الأمطار بالإسكندرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:16 م
تعرف على مواعيد سقوط
تعرف على مواعيد سقوط الأمطار بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلنت محافظة الإسكندرية عن وجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة بعدد من المناطق بناءً على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة من الهيئة العامة للأرصاد وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.


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وذكرت المحافظة أن المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار كالتالي:

* في الفترة من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٣ عصرا سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء مركز ومدينة برج العرب والعجمي، وكثافة متوسطة إلى خفيفة باقي المناطق. 

* في الفترة من ٤ عصرا إلى ٧ مساءً، تشير إلى سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق، وكثافة متوسطة إلى خفيفة بباقي المناطق.

* من الساعة ٨ إلى ١٠ مساءً تشير إلى احتمالات كثافة متوسطة للأمطار على مناطق المنتزه أول والمنتزه ثان.


وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين بتلك المناطق توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 

عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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