بنسبة 2%.. العالمي للمناعة: يمكن الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة ..فيديو

قال طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إن فيروس كورونا الآن تحور وأصبح أشرس وأقوى، مؤكدا أهمية أخذ الاحتياطات والالتزام بالكمامة، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط بمصاب لا تظهر عليه أي أعراض.





وأضاف "نصولي"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن 80% من المصابين الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي يكونون مهددين بالوفاة، معقبا "هناك نسبة تصل إلى 2% أصيبت بالفيروس أكثر من مرة، ولهذا يجب على المتعافي من كورونا الالتزام بالكمامة والإجراءات".





وفي نفس السياق، قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن العالم حتى الآن توصل إلى 10 أنواع مختلفة من فيروس كورونا، موضحا "ميهمناش عدد أنواع الفيروس اللي يهمنا هو شدة الفيروس في مصر".





وأكمل حديثه "أصبح الآن لدينا بروتوكول محدث للحالات البسيطة والشديدة"، معلقًا "تأكدنا أن الأدوية المتواجدة في البروتوكول متوافرة في الأماكن ومتاحة للجميع".



