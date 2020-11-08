AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنسبة 2%.. العالمي للمناعة: يمكن الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة ..فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إن فيروس كورونا الآن تحور وأصبح أشرس وأقوى، مؤكدا أهمية أخذ الاحتياطات والالتزام بالكمامة، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط بمصاب لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف "نصولي"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن 80% من المصابين الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي يكونون مهددين بالوفاة، معقبا "هناك نسبة تصل إلى 2% أصيبت بالفيروس أكثر من مرة، ولهذا يجب على المتعافي من كورونا الالتزام بالكمامة والإجراءات".

وفي نفس السياق، قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن العالم حتى الآن توصل إلى 10 أنواع مختلفة من فيروس كورونا، موضحا "ميهمناش عدد أنواع الفيروس اللي يهمنا هو شدة الفيروس في مصر".

وأكمل حديثه "أصبح الآن لدينا بروتوكول محدث للحالات البسيطة والشديدة"، معلقًا "تأكدنا أن الأدوية المتواجدة في البروتوكول متوافرة في الأماكن ومتاحة للجميع".

ونوه بأن الوزارة وفرت 800 فرد لتلقي بلاغات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا "تم تحديث شبكة الأكسجين في المستشفيات وكذلك الأشعة المقطعية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أكثر نسبة وفاة بكورونا لحالات تعاني من أمراض مزمنة

أعراض يعاني منها بعض المتعافين من كورونا

د. سعاد شريف تكتب: كورونا جديدة تعود للحياة

الشتاء الأكثر رعبًا.. توقعات بإصابة مزدوجة بالأنفلونزا وكورونا

خبير: موجة كورونا الأولى لم تنته وأوروبا تواجه المرحلة الرابعة منها.. فيديو

طلال نصولي : فايزر جاهزة لإنتاج لقاح كورونا خلال 3 أسابيع.. فيديو

ترشيحاتنا

أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

مصادر : الحكومة تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية بسبب كورونا.. وحملات على المقاهي والمطاعم

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

الحكومة تستعرض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة في المحافظات

صدمة لـ ليفربول في مباراة مانشستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قشر السمك.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

الفرق بين التونة والسلمون.. الفوائد والسعرات الحرارية

أنواع غير متوقعة من الأطعمة تتحكم في شعورك بالجوع