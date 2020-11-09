رئيس مصر للطيران يفتتح فرعا جديدا للبنك الأهلي بمطار القاهرة

افتتح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح اليوم ، فرعا جديدا للبنك الأهلي المصري بالمبنى الإداري لمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي بحضور السيد محمد عبد الفتاح رئيس منطقة شرق القاهرة 4 ، وفيفيان توفيق مدير فرع المطار ولفيف من قيادات مصر للطيران والبنك الأهلي.





وفي هذا الإطار أعرب زكريا عن امتنانه للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري في العديد من المجالات والتي تمتد عبر السنين وكان دومًا بمثابة شريك النجاح في العديد من مراحل التطوير المهمة لشركة مصر للطيران، حيث يعد البنك الأهلي شريكا لمصر للطيران فى كثير من التعاملات المالية، والخطط الاستراتيجية لتطوير الشركة، ولا يقتصر التعاون إلي هذا الحد بل يمتد إلي خدمة استراتيجيات واهداف الشركة وتعاملاتها المالية.





وأضاف أن إفتتاح الفرع الجديد بالمبني الإداري لمصر للطيران يخدم ما يقرب من ٣٠ الفا من العاملين بالشركة.



