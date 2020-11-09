AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يطلق شعلة الأولمبياد للمحافظات الحدودية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير


قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بديوان الوزارة، بإطلاق شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تشهد الأولمبياد التنافس في ألعاب "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة القدم الشاطئية، ألعاب القوى"، وذلك على مستوى محافظات "أسوان، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمنافسات منتصف نوفمبر الجاري لتحديد الفرق الفائزة للتنافس في المراحل التالية،

 ويقام اللقاء الختامي للأولمبياد لتحديد الفائزين في منتصف ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكثيف الوزارة للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشيًا مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

وتوقع الوزير تحقيق النجاح للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، وتكريم الفائزين في المنافسات المختلفة تحفيزًا وتقديرًا لهم، مشيرًا أن الأولمبياد ستُحدث حالة من الرواج للأنشطة الرياضية والتنافس بين المشاركين، وتساهم في تعزيز قنوات التواصل بين الشباب المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الشباب والرياضة" تطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري بمشاركة 60 ألف طليع غدًا

النسخة الثانية 2020.. محافظ أسيوط يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري

وزير والرياضة يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية

محافظ الإسماعيلية يطلق شعلة دورة الألعاب الأوليمبية للطفل المصري

مشاركات واسعة في أولمبياد الطفل بمختلف المحافظات | شاهد

طلائع أسوان تحتل المراكز الأولى في 4 ألعاب أولمبية بالنسخة الثانية لأولمبياد الطفل المصري

ترشيحاتنا

الحجز اليوم.. شروط وخطوات حجز 125 ألف شقة لمحدوي ومتوسطي الدخل‎

بدون مسكنات.. أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

الصدمات تتوالي .. لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

وزير الأوقاف: زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر تؤكد وسطية بلادنا في نشر الإسلام

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

AdvertisementS

الصدمات تتوالي .. لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

قبل تقديمه رسميا اليوم .. تفاصيل عقد أحمد فتحي الخرافي مع بيراميدز

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

BBC: أحمد أحمد مهدد بفقد رئاسة الكاف ومنع ترشحه في انتخابات 2021

إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

أخبار الرياضة.. كواليس عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك.. محمد صبحي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي وأخو صلاح أعطاني 100 جنيه.. وزير الرياضة يكشف عن ملعب نهائي أفريقيا

من بينها إعارات اللاعبين.. اجتماع مجلس الأهلي لمناقشة ملفات مهمة اليوم

إعفاء الأهلي والزمالك.. الكاف يجري قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفيدرالية اليوم

خطأ كبير .. الاتحاد الدولي يرفض استكمال دوري يد المحترفين بالقائمة القديمة

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل هروب لاعبي وادي دجلة من معسكر منتخب الشباب

ترقب في منتخب مصر لـ وصول صلاح.. وانتظام النني وتريزيجيه وكوكا في المعسكر اليوم

أحمد كشري يكشف سر أزمات الأهلي والزمالك ويتوقع الفائز بأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور