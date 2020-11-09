إيمان عبد الجابر رئيسا للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية





وجاء القرار بعد المجهود والنشاط الكبير الذى قدمته ايمان عبد الجابر خلال المرحلة الماضية نال إعجاب الجميع فى الإدارة العامة الهيئات الشبابية.







وشهد مساء اليوم الاثنين الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تكريم فريق كورال وزارة الشباب والرياضة وذلك بمقر عام ديوان الوزارة .







يأتي هذا التكريم للمشاركة المتميزة لفريق كورال وزارة الشباب والرياضة في الفقرة الفنية للندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 32.







من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي ان بناء النشء والشباب داخل المجتمع المصري هدف أساسي لوزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج في مختلف المجالات الهادفة لاستثمارهم وخدمة الوطن.







وقدم صبحي التحية والتقدير والعرفان للمايسترو سليم سحاب الذي تولي المهام التدريبية لفريق كورال وزارة الشباب والرياضة منذ تدشينة وحتى الآن ليخرج الي النور بهذا الشكل الفني الاحترافي الذى نتفاخر ونفخر به أمام الجميع والذين استطاعوا أن يقدموا اغاني رائعه وراقية أبطالها هؤلاء الورود الذين يمثلون هذا الكيان الذي ينتمى لوزارة الشباب والرياضة.







وشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأعضاء فريق كورال وزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة ويمثلها الأستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية

للبرامج الثقافية والتطوعية وجيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الكشفية التطوعية والأستاذ علاء دسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية).







يذكر أن فريق كورال وزارة الشباب والرياضة بدء مشاركاته في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة واستمرت علي مدار خمس سنوات منذ عام 2015 وحتى الآن بإجمالي مشاركة في 14 حدث رئاسي

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين ايمان عبد الجابر مصطفى رئيسا للإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية خلفا لرمزى هندى الذى بلغ سن المعاش.