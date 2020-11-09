متاجر آيسلندا تنضم لمقاطعة المنتجات الفرنسية بماركة شيكولاتة شهيرة

أصدرت سلسلة متاجر في آيسلندا تحذيرات جديدة لمقاطعة ماركة شيكولاتة فرنسية شهيرة، بعدما سحبت منتجاتها من متاجرها، بسبب المخاطر الصحية المحتملة التي قد تتسبب فيها لمن يتناولها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سحبت متاجر آسيلندا المنتج الفرنسي الشهير لأنه يحتوي على الحليب والقمح والجلوتين وفول الصويا، ولكن لم يكتب على المنتج أيا منها باللغة الإنجليزية لتحذير المستخدمين الذين منهم من يعاني من حساسية من هذه المواد.





نبهت حملة الحساسية المفرطة (سينسبري) المستخدمين للحفاظ على السلامة العامة لهم، لأنه من الممكن أن تشكل هذه المكونات خطرا لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو الجلوتين، إذا تم تناولها دون معرفتهم بوجود هذه المواد.





ومن الممكن أن يعرض الناس أنفسهم لعدد من الأعراض بسببها منها طفح جلدي وصعوبة في التنفس وفقدان الوعي، خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية المفرطة هم معرضون لحساسية بشكل أكبر، لأن في هذه الحالة يؤثر اللاكتوز والجلوتين على أكثر من جهاز في الجسم مثل الشعب الهوائية والقلب والامعاء والجلد وغيرها.





ويعد أخطر رد فعل بينهم هو ما يعرف بصدمة الحساسية التي يمكن ان تسبب الوفاة في غضون دقائق بعد تناول مسببات الحساسية، مما دفع آيسلندا لتوعية المتسوقين بوجود هذه المواد في الشيكولاتة الشهيرة، وإعادة المنتج إلى متاجرهم لاستردد اموالهم.





وقالت الجمعية في بيان لها: "الحساسية المفرطة هي رد فعل شديد من المحتمل أن يهدد الحياة ويؤثر على أكثر من جهاز بالجسم، ويمكن أن تبدأ الأعراض في غضون ثواني من تناول هذا الطعام وعادة ما يتطور بسرعة".