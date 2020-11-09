مدرس وطالبان يشاهدون وصلة رقص لـ لورديانا داخل مدرسة في قنا.. شاهد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بك" مقطع فيديو لطالبين، يشاهدان مقطع فيديو للراقصة البرازيلية " لورديانا"، على شاشة تم وضعها على سبورة مدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا.





وأوضح الفيديو المتداول، وجود مدرس أثناء مشاهدة الطالبين للفيديو، دون أى اعتراض من جانبه على عرض الفيديو داخل المدرسة.





وأوضح الفيديو المتداول وجود حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذى كان يجلس على كرسى أثناء مشاهدة وصلة الرقص دون أن يبدي أي اعتراض على الواقعة، وظهر أثناء قيامه بالتعليق قائلًا "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر".





ودارت حالة من الجدل والسخرية، على مقطع الفيديو، الذى يظهر فيه مدرس الفصل بوضوح مع الطلاب أثناء مشاهدتهم للفيديو، مطالبين بتدخل صارم من قبل مديرية التربية والتعليم تجاه هذا التصرف.





من جانبه قال راجح الطيب، مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، إنه بناء على توجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، ومدرس ومشرف الدور والطالبين للتحقيق.





وأضاف مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، سوف تتولى إدارة الشئون القانونية التحقيق فى الموضوع، لتوقيع العقوبات اللازمة، بعد ثبوت الواقعة والتى تتنافى تمامًا مع دور المدارس.





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