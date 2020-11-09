معيط: نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي

شدد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرئيس السيسي يسأل ويتابع كل التفاصيل في ظل أزمة كورونا ومنذ بدايتها، قائلًا "الرئيس السيسي أجري عدة اجتماعات لتقدير موقف مواجهة أزمة كورونا وتوفير السلع خلال الأزمة فعلي سبيل المثال قرر الرئيس زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا والرئيس كان بيسال على كل التفاصيل وكان دائمًا بيسأنا السلعة دي لازم تبقى موجودة ؟ ويسألني تقدر توفر قد إيه أقله الحمد لله الاصلاح الاقتصادي مكنا من توفير السلع دي بيسال على كافة السلع بالارقام في كل وزارة ".





وكشف الوزير في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الأثنين، أن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيرداتها خلال الربع الأخيرمن إبريل وحتى يونيو من العام المالي الماضي لكن بفضل الاصلاح الاقتصادي وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي تراجع عجز الموازنة العامة للدولة قائلًا " على الرغم من تراجع إيرادات الدولة ارتفع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي".





وأكد الوزير في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الدولة والرئيس السيسي حرصت على دعم المواطنين وتقليل وطأة تداعيات كورونا عليهم وأوفت بقرارات الرئيس رغم الجائحة قائلًا " منحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه في ظل أزمه كورونا بالاضافة إلى تطبيق زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا ".

وتابع " على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه بالاضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا بنسبة 60 % وتخفيض شرائح ايضًا ".





وشدد الوزير أن الحكومة المصرية داعمة للمواطن وأنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول لأأخرى في مواجهة كورونا مثل زيادة الضرائب قائلًا " لم نقم بما فعلته دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب حيث أن كل هذا ياتي بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي"