حقيقة رحيل بعض حراس مرمي الاتحاد السكندري والتفاوض مع آخرين

أعلن مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تمسكهم بالحراس الثلاثة في الموسم المقبل وهم " عماد السيد، ومحمود الزنفلي، وعمرو خليل ".





وأكد مسئولو الاتحاد السكندري أنه لا نية للتفاوض مع أي حارس أخر من أجل الإنضمام لصفوف زعيم الثغر كما يروج البعض خلال الفترة الحالية .





ورفض الاتحاد السكندري الزج باسم النادي من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار بعض اللاعبين وتسويقهم بالشكل الكافي على حساب زعيم الثغر .





ومن جهة أخري استقر حسام حسن ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على لاعبي الفريق ضمن القائمة الأولى .





وأرسل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين إلي محمد مصيلحي رئيس النادي من أجل الإطلاع عليها قبل الإعلان عنها .





وتنتهي المهلة المحددة للقائمة الأولي غدا، الموافق 11 نوفمبر الجاري .





وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولي من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشي .