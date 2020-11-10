AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. مؤتمر صحفي بشأن دورة المنتخبات الأولمبية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements
حسام الحارتي
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، ورئيسا بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل؛ لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو  الأولمبية .

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أهمية مباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل الوديتين، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي الإعدادي لأولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف شوقي غريب، أن مباراة كوريا فرصة لظهور وجوه جديده لم تشارك في بطولة الأمم الافريقية الاخيره والتي توج المنتخب بلقبها. 

ووجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم ويساند الفريق بقوة من أجل تحقيق نتيجة طيبة في الأولمبياد، وكذلك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لدورهم في تنفيذ برنامج قوي للفريق يتناسب مع طموحات الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته القوية استعدادا للقاء كوريا الودي الخميس المقبل، وبدأ أمس بمحاضرة فنية في الثانية عشر ظهرا، أكد خلالها شوقي غريب المدير الفني أهمية المباريات الودية التي سيلعبها الفريق، خاصة وأنها أمام منتخبات من التصنيف الأول مع شرح كامل لطريقة اللعب ودور كل لاعب داخل الملعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل معسكر المنتخب الأولمبي وخطة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكرا مفتوحا.. وشوقي غريب يتحدث عن ضم محمد صلاح ..فيديو

المنتخب الأولمبي يقدم موعد تدريبه غدا بسبب لقاء الزمالك والرجاء

غدا انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المغلق استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

الجبلاية تتلقى موافقة الأمن على إقامة ودية المنتخب الأوليمبي والبرازيل

استعدادا لـ أولمبياد طوكيو.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المغلق اليوم

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل معالي زايد.. حكاية موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ينتقل لسيراميكا كليوباترا

حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

موجز السوشيال: تعليق غريب من أمير مرتضى منصور بعد خسارة والده الانتخابات.. وثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور

كمين للفنان.. خالد الصاوي يتعرض لموقف محرج على الهواء مع وائل الإبراشي.. فيديو

كسَّروا المطعم.. محمد رمضان ينشر فيديو له رفقة نيللي كريم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور