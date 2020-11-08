AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: لعب محمد صلاح في المنتخب الأوليمبي مثل تواجد نيمار مع البرازيل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:26 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
عمرو ابوبكر
تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اختياراته في قائمة الفراعنة من أجل خوض لقائي البرازيل وكوريا الجنوبية".

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "هناك 5 لاعبين انضموا إلى المنتخب الأول وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد".


وتابع: " قمت بضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الماضية بالاضافة إلي الذين شاركوا في كأس الأمم الأخيرة، وسنلاقي منتخبين سيشاركان في الأولمبياد وجميعها لاعبين كبار يلعبون في الدوري الأوروبي".

وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو: " ليفربول صاحب القرار فى مشاركة محمد صلاح مع مصر فى الأولمبياد".

وتابع: "محمد صلاح لاعب كبير واستدعاؤه للمنتخب الأولمبي مثل استعارة منتخب البرازيل بنيمار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي غريب: تأهل الأهلي والزمالك للنهائي حدث تاريخي.. وسنتواصل مع ليفربول لتواجد محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

انضمام خماسي الأولمبي لتدريبات المنتخب الأول.. والبدري ينسق للمرحلة المقبلة| صور

شوقي غريب: أتمنى انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

بعد تصريحات شوقي غريب .. ليفربول يعيش كابوسا بسبب محمد صلاح

ترشيحاتنا

أدعية تقال قبل النوم .. احرص عليها

شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا لمباراتي كوريا والبرازيل

بعد المشاركة في مهرجان الجونة.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا

إجراءات كويتية مهمة بشأن العمالة الوافدة

عمر كمال يرد على هاني مهنا: إحنا ناس محترمة وبنتك اللي عزمتنا على الفرح.. شاهد

هانى الناظر يطالب المواطنين بتناول مأكولات محددة للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو