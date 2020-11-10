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فن

في عيد ميلاد سامو زين.. تعرف على اسمه وعمره الحالي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
سامو زين
سامو زين
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سعيد فراج
يحتفل المغني والممثل السوري سامو زين، أو أسامة محمد الأبرص- كما ورد في وثيقة ميلاده- اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بعيد ميلاده، حيث أُنجِبَ في مثل هذا اليوم لأسرة سورية تعيش بالكويت عام 1979. 

وقبل ثلاث سنوات، احتفل سامو زين، بعيد ميلاد زوجته المذيعة دينا صالح في أحد الفنادق وسط كوكبة من أصدقائها المقربين، في ظهور نادر له مع زوجته، وقام سامو خلال الحفل بالغناء أكثر من مرة لزوجته، كما شاركها تقطيع التورتة.

يذكر أن سامو زين أعاد طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" بفيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "استنيت سنين كتير ..  يوم اللقا .. واتمنى أعيش معاك ..  وأفرح بقى .. أنا حبيت هواك عشان أجمل هوا .. حلوه في عيني الدنيا طول ما احنا سوا .. يوم ورا يوم بنام علي شوقي ليك .. دنا حسيت بحياتي لما لاقيت عنيك .. بحلم بيك".

سامو زين وزوجته سامو زين وزوجته

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