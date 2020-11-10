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أخبار العالم

رغم توقفها في البرازيل.. إندونيسيا تعلن استمرار التجارب على اللقاح الصيني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
أكدت شركة بيو فارما الإندونيسية والمملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، استمرار التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني، عقب إعلان البرازيل وقف التجارب عليه، بسبب وقوع مشكلة عكسية. 

وأعلنت السلطات البرازيلية، اليوم، تعليق التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني، وذلك عقب حدوث حادث سلبي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة "بايو إن تيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. 


وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فاعليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

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