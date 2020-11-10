تسجيل 221 إصابة جديدة بكورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء على النحو التالي:
موقع صدى البلد
مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات
الأهرام
"الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة
الوطن
وزير المالية: جاهزون للموجة الثانية من كورونا
الشروق
تحيا مصر: لدينا خطة لتكثيف كل أنشطة الصندوق بتكليف من السيسى
أخبار اليوم
متحدث الكهرباء: صرف مليارات الجنيهات حتى تصل الكهرباء إلى كل مصر
اليوم السابع
التعليم تعلن اليوم نتيجة القبول لطلبة أولى ثانوى الملتحقين بمدرسة الضبعة
مصراوى
رئيس المشروع القومى لإنتاج الأرز: تخطينا باكستان والهند فى إنتاجية البسمتى لأول مرة