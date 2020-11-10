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تسجيل 221 إصابة جديدة بكورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء على النحو التالي:

موقع صدى البلد
مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات

الأهرام
"الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

الوطن
وزير المالية: جاهزون للموجة الثانية من كورونا

الشروق
تحيا مصر: لدينا خطة لتكثيف كل أنشطة الصندوق بتكليف من السيسى

أخبار اليوم
متحدث الكهرباء: صرف مليارات الجنيهات حتى تصل الكهرباء إلى كل مصر

اليوم السابع
التعليم تعلن اليوم نتيجة القبول لطلبة أولى ثانوى الملتحقين بمدرسة الضبعة

مصراوى
رئيس المشروع القومى لإنتاج الأرز: تخطينا باكستان والهند فى إنتاجية البسمتى لأول مرة

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