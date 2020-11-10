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تعليم

القباج: الأسرة هي دولة إن نجحتم فى إدارتها نجحتم في النهوض بالوطن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:15 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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كريم ناصر - ندى حمدي
افتتحت جامعة حلوان اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع مودة، الذى أبرمته  وزارة التعليم العالى كبروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. 

وعقدت جامعة حلوان اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتطوير العشوائيات والمناطق المحيطة بالجامعة والنهوض بالبيئة المحيطة. 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب  رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. 

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الافتتاح  ان  الاسرة هى دولة فإن نجحتم بها نجحتم فى اداء دور هام فى بناء الوطن و مشروع مودة  يهدف لبناء الاسرة و الوطن. 

كما اوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الافتتاح  ان مودة  هو مشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل المقبلين على الزواج لإمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة.

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