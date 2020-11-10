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حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى إحدى قرى الدقهلية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي شاب مصرعه اليوم صعقا الكهرباء اثناء قيامه بأعمال صيانه أعلى عمود كهرباء جهد متوسط بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية كما تدخلت طوارئ الكهرباء لإنزال جثمانه الذي التصق بالعمود. 

تلقى  اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية  إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة  من مصرع شاب صعقا بالكهرباء اعلى عمود كهرباء جهد متوسط بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة اسعاف ومسؤلى طوارئ الكهرباء الى مكان البلاغ  فيما تم فصل التيار عن العامود وانزال الجثمان  وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشخص يدعى "يسري عبد اللطيف عبد الفتاح"، 27 عاما من كفر الجنينة مركز نبروه فنى صيانه وأنه مصاب بحروق ويرجح أن يكون سبب الوفاة الصعق الكهربائي الشديد.

وبسؤال شهود العيان تبين أن العامل صعد إلى أعلى العمود لصيانته، واتصلت الكهرباء بالعمود أثناء عمله، ما تسبب في مصرعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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