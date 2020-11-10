الزملوط: تنفيذ 23 مشروعا لزراعة توت الحرير على مساحة 1700 فدان بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن التعاقد على 23 مشروعا لزراعة أشجار التوت على مساحة 1700 فدان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدعم وتنفيذ مبادرة إحياء الحرير الطبيعى، من خلال التوسع فى زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز، والتنسيق مع وزارة الصناعة فى هذا الشأن.





وأضاف المحافظ، أن المبادرة حققت نجاحا فى مشروع الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدان، والذى يضم نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل الاول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه فى تغذية دود القز، بينما المشروع الثانى هو معمل تربية دود القز وانتاج الحرير.

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وأكد الزملوط، أن وزارة الزراعة أعلنت عن تقديم كافة اشكال الدعم الفني، والارشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية .





وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، توفر فرص عمل حقيقية وتحقق زيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية الى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.