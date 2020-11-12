AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
وادى الحيتان
وادى الحيتان
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

يقع وادي الحيتان داخل محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من محافظة القاهرة . 


وعثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءا من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا . وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.


يقول الدكتور نبيل حنظل  المستشار اسياحى لمحافظة الفيوم بأن  وادى الحيتان  يشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم (بحر تيث) بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.


أقرأ أيضا : 

محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الانشائية لعمارة الإيواء بكيمان فارس


وأضاف حنظل  أن وادي الحيتان هو موقع استثنائي لدراسة الحياة القديمة نظرا لوجود عدد كبير من الحفريات عالية الجودة تصل إلى أكثر من 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان. كما تم العثور على حفريات لعروس البحر وأسماك القرش وأحياء بحرية أخرى، والتي تصور نشاط هذه الكائنات التي عاشت منذ أكثر من 40 مليون سنة وأسلوب حياتها وتطورها عبر الزمن من حيوانات بحرية إلى حيوانات أرضية . وتعد المنطقة هي الأكثر عددًا وتركيزًا وجودة الحفريات مقارنة بمواقع أخرى حول العالم . وكذلك وجودها في منطق محمية ذات جذب وتمثل أهمية كبيرة التراث العالمي.


ويضيف أحمد عبد العال مدير عام  منطقة أثار الفيوم السابق : يعتبر وادى الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنوا ع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها. ومن النباتات البرية مثل: الأتل و الرطريط الأبيض والعاقول و السمار و الغاب و البوص و الغردق والحلفا وغيرها.

وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد
وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد
وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشهرها البلاشون والبط.. محميات الفيوم تحتضن الطيور المهاجرة من أوروبا في مشاهد خلابة

وادي الريان | جمال الطبيعة يجذب أنظار السياح.. صور

وادى الحيتان بالفيوم..أفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية ..شاهد

ترشيحاتنا

بسبب الخيانة.. امرأة تطلق النار على شريك حياتها وتتواصل مع عشيقته عبر فيسبوك

4 كلمات.. وصية أم قبل دقائق من وفاة ابنتها في حادث أليم

الجماهير تدعم الزمالك لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

احذر.. هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

هنعمل أسطول.. «Alex jeepers» ينقذون السيارات من الغرق في مياه الأمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد