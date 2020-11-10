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فن

حقيقة اقتباس مسلسل لؤلؤ من حياة شيرين عبد الوهاب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطرب شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق".

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته مى عمر وتجسد دور مطربة تبحث عن الشهرة والنجومية.

ويشارك بالعمل كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، إنتاج سينرجى.


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