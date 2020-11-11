سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 11-11-2020

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، وفقًا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وسجّل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وسجّل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





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