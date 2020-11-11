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عضو شعبة الجواهرجية يشرح أسباب انخفاض أسعار الذهب 60 جنيهاً للجرام في مصر.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
الذهب
الذهب
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إبراهيم القادري
قال أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق العالمية والمستثمرين والبنوك المركزية، تسببوا بهزة في سوق الذهب؛ بسبب سقوط ترامب في الانتخابات .

وأضاف "رزق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي ام بي سي مصر ، أن الذهب كان ثمنه 1940 دولارًا وانخفض إلي 1876 أي بإجمالي انخفاض 64 دولارًا، وهذه لأول مرة يحدث فيها هذا الانخفاض.

وأوضح رزق، أن الذهب في مصر انخفض سعره حوالي 60 جنيهًا فى الجرام وهذا حدث لأن المستثمرين والبنوك المركزية تريد جمع الذهب.

وأشار إلى بعد جمع كمية الذهب خلال اليومين الذين تم فيهم الهبوط ستتم إعادة السعر تدريجيًا مرة أخرى وهذا الانخفاض الغرض منه جمع أرباح .

ونوه الى ان أزمة فيروس كورونا واللقاح المرتقب لإنهاء الجائحة من أسباب التراجع أيضًا، لافتاً إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي الجديد ستؤثر بالإيجاب أو بالسلب على الذهب في الارتفاع أو الانخفاض.

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