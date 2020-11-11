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رياضة

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الزمالك، لم يوقع على عقود الانتقال إلى بيراميدز، مثلما تردّد مؤخرًا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن فرجاني ساسي اشترط الحصول على 1.5 مليون دولار، كراتب سنوي؛ من أجل تمديد تعاقده مع الزمالك.

وأوضح "حتحوت"، إن الزمالك قد يقوم ببيع اللاعب التونسي فى فترة الانتقالات الشتوية من أجل الاستفادة من مقابل رحيله، وذلك فى حال فشله في إقناعه بالبقاء، مشددًا على أن اللاعب لم يوقع على عقود الانضمام لـ بيراميدز؛ لأنه لا يحق له ذلك.

وأكد قائلاً: "فرجاني ساسي تم عرضه على بيراميدز للتعاقد معه، ولكن الأخير لم يتحرك حتى الآن".

ووصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده؛ للانتظام  في معسكر نسور قرطاج الذى يستعد لخوض مباراتى منتخب تنزانيا، يومى 13 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان اللاعب شارك في فوز الزمالك على الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استقر على منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام من التدريبات، بعد التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى، بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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