القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الزمالك، لم يوقع على عقود الانتقال إلى بيراميدز، مثلما تردّد مؤخرًا.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن فرجاني ساسي اشترط الحصول على 1.5 مليون دولار، كراتب سنوي؛ من أجل تمديد تعاقده مع الزمالك.





وأوضح "حتحوت"، إن الزمالك قد يقوم ببيع اللاعب التونسي فى فترة الانتقالات الشتوية من أجل الاستفادة من مقابل رحيله، وذلك فى حال فشله في إقناعه بالبقاء، مشددًا على أن اللاعب لم يوقع على عقود الانضمام لـ بيراميدز؛ لأنه لا يحق له ذلك.





وأكد قائلاً: "فرجاني ساسي تم عرضه على بيراميدز للتعاقد معه، ولكن الأخير لم يتحرك حتى الآن".



