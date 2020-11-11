صرف منحة مالية لـ 503 من عمال الحضانات بالمحافظة الوادي الجديد

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد محمد منير العديسي إنه تقرر صرف منحة مالية قدرها ألف جنيه، لكل عامل من العاملين بدور الحضانات؛ وذلك وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.





وأوضح أنه من المقرر أن يستفيد من المنحة 503 عمال من العاملين بدور الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية بكافة مناطق الوادي الجديد، وذلك بسبب تضررهم من آثار جائحة فيروس كورونا.





وأضاف أنه تم إرسال جميع أرقام البطاقات القومية للعاملين بدور الحضانات المرخصة بالجمعيات الأهلية إلى وزارة التضامن؛ لاتخاذ اللازم نحو صرف المنحة المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة.



