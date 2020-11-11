AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ .41

وتزوّج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا .بينهما لسنوات طويلة

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا للفنان علي الحجار، مساء الثلاثاء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، أُسدل به الستار عن فعاليات الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية.

وقدم الحجار باقة مختارة من أعمال التراث، إلى جانب مجموعة متميزة من أعماله الفنية منها: (مسألة مبدأ ، عارفة ، فى هويد الليل ، بوابة الحلوانى ،بنت و ولد ، سمرا ، على قد م حبينا ، لما الشتا يدق الببان).

حلّت الفنانة نيللى كريم ضيفة على برنامج "انسايدر بالعربى"، وعلقت خلاله على أزمة المخرجة كاملة ابو ذكرى وابطال مسلسل بـ 100 وش، موضحة ان كاملة أبو ذكري تحب كل ممثليها، وهي من مدرسة التواضع؛ لذلك فهي متأكدة أن هذا التصريح الذي أدلت به؛ هو نابع من خوفها الكبير عليهم.
وفي نفس السياق، علقت "نيللي" على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، رجل الأعمال المعروف عمر اسلام، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الاعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر. 

افتتح الفنان التونسي صابر الرباعي فقرته في حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "يا أغلى" .

وقال "الرباعى" عقب انتهاء الأغنية في الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الاوبرا قال "سعيد بوجودي معاكم في هذا الفضاء ، تحية مني لادارة المهرجان والأوبرا على إقامة هذا المهرجان وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم كله، الكورونا الملعونة عملت فينا عمايل، وأنا قعدت سنة مغنتش على مسرح".

واختتم المطرب التونسي صابر الرباعي الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحفل كبير في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي حرصت على توزيع الجوائز للفائزين.

الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 93 فنانا.. التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه

بمشاركة الحجار ومدحت صالح ووائل جسار ونجوم الطرب العربي.. مهرجان الموسيقى العربية يطلق رسالة الإبداع متحديا كورونا

مجدى صابر : مهرجان الموسيقى العربية من زمن الفن الجميل

إيناس عبد الدايم: مهرجان الموسيقى عرس ثقافي ونموذج لقوة مصر الناعمة

علي الحجار يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية اليوم

هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور

ترشيحاتنا

أسوشيتد برس: الحزب الديمقراطي يحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب بعد حصده 218 مقعدًا

أمير توفيق: موسيماني طلب عودة عمار حمدي.. ولم نحسم مصير أحمد ياسر ريان

اشمعنى في الوقت ده بالذات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على شائعة انتقال ساسي لـ بيراميدز

بعد انضمامه للمنتخب.. هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شد حيلك يا بطل

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

AdvertisementS

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور

أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

أدعية تحصين المنزل بالقرآن

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

الإفتاء توضح علاج ترك الصلاة وعقوبة التكاسل عنها

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور