أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:





يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ .41





وتزوّج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا .بينهما لسنوات طويلة





أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا للفنان علي الحجار، مساء الثلاثاء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، أُسدل به الستار عن فعاليات الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية.





وقدم الحجار باقة مختارة من أعمال التراث، إلى جانب مجموعة متميزة من أعماله الفنية منها: (مسألة مبدأ ، عارفة ، فى هويد الليل ، بوابة الحلوانى ،بنت و ولد ، سمرا ، على قد م حبينا ، لما الشتا يدق الببان).





حلّت الفنانة نيللى كريم ضيفة على برنامج "انسايدر بالعربى"، وعلقت خلاله على أزمة المخرجة كاملة ابو ذكرى وابطال مسلسل بـ 100 وش، موضحة ان كاملة أبو ذكري تحب كل ممثليها، وهي من مدرسة التواضع؛ لذلك فهي متأكدة أن هذا التصريح الذي أدلت به؛ هو نابع من خوفها الكبير عليهم.

وفي نفس السياق، علقت "نيللي" على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، رجل الأعمال المعروف عمر اسلام، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الاعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.





وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر.





افتتح الفنان التونسي صابر الرباعي فقرته في حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "يا أغلى" .





وقال "الرباعى" عقب انتهاء الأغنية في الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الاوبرا قال "سعيد بوجودي معاكم في هذا الفضاء ، تحية مني لادارة المهرجان والأوبرا على إقامة هذا المهرجان وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم كله، الكورونا الملعونة عملت فينا عمايل، وأنا قعدت سنة مغنتش على مسرح".





واختتم المطرب التونسي صابر الرباعي الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحفل كبير في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي حرصت على توزيع الجوائز للفائزين.





الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.